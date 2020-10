Di Paolantonio riparte dall'Arezzo, contratto triennale Da domani l'ex centrocampista e capitano dei biancoverdi sarà a disposizione del tecnico Camplone

Alessandro Di Paolantonio è un nuovo calciatore dell'Arezzo. Il centrocampista, ex capitano dell'Avellino, si è legato al club toscano con un contratto triennale. Da domani sarà a disposizione del tecnico Andrea Camplone. Sfuma, dunque, definitivamente la possibilità di rivederlo in biancoverde dopo la burrascosa separazione maturata alla fine dello scorso campionato in seguito ai rapporti tutt'altro che idilliaci con l'ex mister Ezio Capuano e il direttore sportivo Salvatore Di Somma. Negli scorsi giorni si era tornato a parlare della possibilità di un suo ritorno all'ombra del Partenio, ma ai contatti non è seguita un'accelerazione risolutiva. In amaranto, Di Paolantonio ritroverà un altro calciatore che ha scritto pagine importanti della recente storia del sodalizio irpino, con cui era stato aperto un dialogo senza sbocco: Mariano Arini. Sessantaquattro presenze, 12 gol e 7 assist il bilancio complessivo del teramano con i lupi tra Serie D e Serie C; protagonista nella promozione nell'annata agonistica 2018/2019 e nella cavalcata verso i playoff della scorsa stagione.