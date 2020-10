Avellino, recuperato Silvestri: "Mettete la mascherina sempre" Il difensore: "10 giorni come un'eternità". Calenderio e Covid, si valuta l'innesto di un portiere

L'Avellino ricarica le batterie, approfittando della sosta in calendario in seguito all'esclusione dal campionato del Trapani, e recupera una pedina fondamentale per il proprio scacchiere. Luigi Silvestri è guarito dal Covid. A comunicarlo, attraverso il suo account Instagram, è stato lo stesso difensore. “Ho atteso questo esito con tanta ansia, nonostante fossi asintomatico. Sono stati 10 giorni, ma è sembrata un'eternità. Adesso torno a fare quello che amo di più. Mettete la mascherina, sempre, e mantenete le dovute distanze. Gigi 1, Covid 0.” ha scritto l'ex Potenza. A fronte di una buona notizia, i biancoverdi stanno valutando il da farsi in merito all'infortunio del portiere Forte. Come ormai noto, gli esami strumentali hanno evidenziato un problema al retto femorale della coscia destra, che lo terrà fuori dal rettangolo di gioco almeno per un mese, nella migliore delle ipotesi. L'emergenza Coronavirus e la fitta serie di partire racchiuse in 60 giorni, per effetto i cammini delle squadre congestionati dalla pandemia, rendono necessaria una riflessione sull'opportunità e i rischi di continuare, fino al suo recupero, con i soli Pane e Pizzella a disposizione. Motivo per cui non è da escludere un ritorno sul mercato. Intanto, a proposito di potenziali operazioni in entrata, scorrono i titoli di coda sulla telenovela Di Paolantonio. L'ex centrocampista e capitano dei lupi ha firmato un contratto triennale con l'Arezzo.