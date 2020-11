Avellino, è di nuovo tour de force. Il finale sarà speciale... Braglia ha recuperato Luigi Silvestri e avrà di nuovo a disposizione Errico potendo variare modulo

Dopo aver goduto di un turno di riposo, per effetto dell'esclusione del Trapani dal campionato, l'Avellino mette nel mirino il Catanzaro. I giallorossi sono obbligati a tornare a casa con un risultato positivo per puntellare la panchina, traballante, del tecnico Calabro, su cui, dopo la sconfitta per 5-1 a Terni, si sono allungate le ombre di Gallo e Vivarini. I biancoverdi vogliono scrollarsi di dosso l'amarezza per il pari in rimonta subito dalla coriacea Turris. Braglia è pronto a riabbracciare il difensore Luigi Silvestri, guarito dal Covid, e, nel corso della settimana, farà altrettanto con Errico. Quest'ultimo può rappresentare il calciatore chiave per creare scompiglio nelle difese avversarie e rendere più ficcante e varia la manovra offensiva, agendo tra centrocampo e attacco, a supporto delle due punte. In arrivo cinque partite in quindici giorni. Il secondo tour de force stagionale si concluderà il prossimo 23 novembre quando al “Viviani” i lupi sfideranno il Potenza. Il club lucano ha esonerato Somma e presentato l'ex mister degli irpini, Capuano: “Non vedevo l'ora di tornare sulla panchina della squadra per la quale faccio il tifo. Ci sono tre squadre su tutte, Bari, Ternana e Avellino, le altre sono sullo stesso piano.” ha dichiarato nel corso della presentazione ufficiale l'allenatore di Pescopagano.