Braglia: "Troppi punti persi. Silvestri? Pagherà come Maniero" Paganese - Avellino 1-1, il tecnico dei lupi: "Bernardotto? Se inizia a fare gol è da Serie A"

Paganese – Avellino 1-1, il commento del tecnico dell'Avellino, Piero Braglia: “Abbiamo fatto la gara che mi aspettavo, condizionata dall'espulsione di Silvestri, che mi fa rabbia perché è arrivata in quel modo. Stiamo lasciando punti per strada anche a casua delle inferiorità numeriche (tre di fila, come le gare senza successi, ndr) e mi iniziano a giare le scatole. Spiace che gente esperta faccia queste cose, rivedrò l'episodio, poi valuteremo. Dal campo non ho visto bene cosa ha combinato, se ha sbagliato pagherà come Maniero. Nel primo tempo l'unica palla-gol per la Paganese è stata rappresentata dal salvataggio sulla linea da parte di Ciancio. Non era facile venire qui a fare la partita, lo abbiamo fatto anche in 10. Mi è piaciuto molto l'impegno dei ragazzi, era una partita che potevamo portare a casa, ma ci servirà da lezione Bernardotto? Il giocatore fa un grande lavoro, fatica tantissimo. Se inizia anche a segnare è da Serie A. Dossena? Mi è piaciuto come è entrato, determinato, caparbio, concentrato. Le altre volte mi aveva fatto un pò preoccupare, oggi, invece, molto bene. Il Monopoli? Affronteremo una squadra tosta, negli ultimi anni è sempre stata la squadra rivelazione del girone C. Ci dobbiamo preparare bene e cercare di vincere in casa contro una bella squadra. Vogliamo sfatare il tabù Partenio. Stiamo lavorando per sistemare anche questo fattore e presto vinceremo di nuovo in casa."