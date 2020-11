Avellino - Monopoli, il rinvio è ufficiale Il match era inizialmente in programma sabato con alle 20,45. Recupero, c'è già una data

Avellino - Monopoli è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Come anticipato nel pomeriggio, il club pugliese aveva chiesto lo slittamento della gara con gli irpini, inizialmente in programma sabato, con calcio d'inizio alle 20,45, dato il cospicuo numero di assenti tra le proprie file. In occasione del match giocato ieri, al “Veneziani”, contro la Viterbese, il tecnico Scienza ha potuto, infatti, inserire in distinta appena 15 tesserati, di cui un Primavera. All'elenco dei dodici positivi al Covid, ovviamente indisponibili, si sono aggiunti, a margine della sfida con i laziali, anche Arena, espulso per somma di ammonizioni, e gli infortunati Lombardo, Vassallo, oltre a un ulteriore calciatore non specificato. Tenendo conto anche dell'impossibilità di attingere dal settore giovanile, fermo al palo, il Monopoli ha, perciò, inoltrato la richiesta in Lega per posticipare l'incontro a data da destinarsi. Un'istanza che, come nelle attese, è stata accolta. La sfida dovrebbe essere recuperata i primi di dicembre.