Avellino e Monopoli danno una lezione di sportività Dopo il rinvio della gara, causa Covid, esemplare scambio di messaggi tra i due club sui social

Stavolta i social non hanno mostrato solo la loro sfumatura più negativa, fatta di offese a ruota libera o isterismi senza freno. Come? Grazie ad Avellino e Monopoli, che hanno stoppato sul nascere polemiche impulsive e sconclusionate, scatenate dalla notizia dello slittamento del match valido per l'undicesima giornata del girone C di Serie C, inizialmente in programma sabato alle 20,45, per il folto nugolo di indisponibili tra i pugliesi, tra casi Covid e indisponibili, scrivendo una bella pagina di fair play virtuale. I club si sono, infatti, scambiati due messaggi a distanza che sono uno spot di sportività e senso civico. Su Twitter, il club irpino ha taggato l'account ufficiale del Monopoli annunciando: “Avellino vs Monopoli rinviata. Ci auguriamo che vi riprendiate presto! Sconfiggeremo il virus”. Pronta la risposta dei gabbiani pugliesi: “Grazie lupi. È un momento difficile per tutti. Solo stando uniti riusciremo a sconfiggerlo”. La gara dovrebbe essere recuperata i primi di dicembre, ma, intanto, sarebbe bene ricordare che oltre le consuete dietrologie all'italiana, là fuori c'è qualcosa di decisamente più serio di una partita di calcio e che per godersela, una partita di calcio, vera, c'è bisogno che ci siano i calciatori a giocarla.