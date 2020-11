Rinviata Bisceglie - Casertana, in dubbio Avellino - Bisceglie A oggi il club pugliese ha a disposizione meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra

Preso atto dell'istanza presentata dal Bisceglie, considerato che, alla data odierna, nell'organico dei pugliesi “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CovV-2”, la Lega ha disposto che la gara Bisceglie - Casertana, in programma domenica 15 novembre 2020, allo stadio “Gustavo Ventura”, alle 17,30, valida per l'undicesima giornata del girone C di Serie C, venga rinviata a data da destinarsi. In dubbio, per effetto domino, anche Avellino - Bisceglie, valida per il recupero della terza giornata di campionato. Come noto, anche i biancoverdi non scenderanno in campo nel prossimo fine settimana per effetto di un altro rinvio a data da destinarsi, quello della gara casalinga con il Monopoli, inizialmente in programma domani con calcio d'inizio alle 20,45.