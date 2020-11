Serie C, incubo Covid. Si rischia l'effetto domino Aumentano i rinvii a causa dei contagi nei "gruppi squadra", calendario sempre più congestionato

Il Covid rischia di paralizzare la Lega Pro con un effetto domino che avrebbe un ulteriore impatto di assoluto rilievo sul calendario, già ingolfato di appuntamenti, tra turni infrasettimanali, programmati per concludere la stagione prima degli Europei; rinvii, in seguito al ripescaggio di Bisceglie e Foggia, e per l'appunto, a causa delle defezioni causate del virus nei “gruppi squadra”. L'ultimo caso è quello del Bisceglie, che ieri, ha comunicato alla Lega di avere disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra, tra i quali almeno un portiere. La gara con la Casertana, in programma domani, alle 17,30, allo stadio “Ventura”, valida per l'undicesima giornata del girone C di Serie C, è stata così rinviata a data da destinarsi. Ed ecco che entra in gioco il calendario, perché gli impegni sono così ravvicinati che, per naturale conseguenza, anche Avellino - Bisceglie, valida per il recupero della terza giornata di campionato, che dovrebbe giocarsi mercoledì alle 15, è fortemente in bilico. I biancoverdi non scenderanno, inoltre, come noto in campo già stasera: anche in casa Monopoli il Coronavirus ha falcidiato l'organico. Si vedrà. Intanto, domani toccherà a tre campane provare a dare una parvenza di normalità al torneo. Alle 15, al “Barbera”, contro il Palermo, in ascesa, la Paganese andrà a caccia del terzo risultati utile di fila; alle 17,30, la Cavese ospiterà il Foggia mentre al “Liguori” scoccherà l'ora del derby tra Turris e Juve Stabia.