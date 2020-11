Virtus Francavilla, Magrì: "Continuare così a poco senso" Il presidente della Virtus Francavilla: "Fermerei il campionato per qualche mese"

La Lega Pro si interroga sul futuro a breve e lungo termine della stagione, così come i tifosi. Dopo la netta presa di posizione del presidente della Casertana, Giuseppe D'Agostino, a margine del pari casalingo (1-1) con il Catanzaro, è arrivato anche il commento del presidente della Virtus Francavilla, Antonio Magrì: “Credo che a breve verrà convocata un'assemblea per discutere del cosiddetto piano B. In questo momento dico che, continuare così, ha poco senso. Fermerei il campionato per qualche mese e allungherei di nuovo la stagione fino a luglio, agosto. In primavera la situazione, al di là dei possibili vaccini che tutti attendiamo, la situazione dovrebbe migliorare. Tornerebbero gli incassi con i tifosi, gli sponsor e tutto il resto. Poi è chiaro che si deciderà tutto insieme...”