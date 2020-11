Dodicesima giornata Serie C, cambiano gli orari di due partite Girone C, variazioni relative al calcio d'inizio dei match di due squadre campane

Cambiano gli orari di due gare valide per la dodicesima giornata del girone C di Serie C. Casertana - Bari, inizialmente in programma domenica, con calcio d'inizio alle 17,30, allo stadio “Pinto”, è stata anticipata alle 15. Catania - Turris, che avrebbe dovuto prendere il via alle 15, allo stadio “Massimino”, si giocherà, invece, a partire dalle 14,30. A completare il quadro dei match delle campane, sabato, alle 15, Juve Stabia - Viterbese; domenica, alle 15, Catanzaro - Cavese e Paganese - Bisceglie; lunedì, alle 21, Potenza - Avellino.