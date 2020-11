Ugolotti: "Quell'abbraccio con mia moglie che non finiva più" L'ex attaccante dell'Avellino dalla doppietta all'Ascoli alla scossa mentre era a Mercogliano

Esattamente quarant'anni fa, Guido Ugolotti realizzava una doppietta all'Ascoli contribuendo in maniera determinante al successo per 4-2, al Partenio, dell'Avellino. Una scarica di adrenalina, che mai avrebbe pensato sarebbe stata seguita da un'altra. Non per la gioia di un paio di gol, ma per pura paura. Un'istantanea di terrore con i dettagli spaventosamente in rilevo.

Tremolanti come foglie - “Il ricordo di ciò che è accaduto è indelebile. Ancora oggi quegli attimi infiniti di paura mi fanno venire i brividi. Io e mia moglie abbracciati sotto gli alberi a Mercogliano, intorno a noi tremava tutto. Provavo una sola speranza, che passasse tutto in fretta. Dopo aver vissuto un'esperienza così rimane dentro una grande paura, la sensazione che la vita è un attimo; lo sgomento, il panico, di quegli interminabili secondi e la consapevolezza che non possiamo nulla contro il destino. Poi, subentra la preoccupazione per gli altri che sono stati meno fortunati. Fu un concentrato di terrore, tristezza, paura. Tutto in pochi secondi. A distanza di quarant'anni quelle immagini di Avellino ferita, martoriata, le porto ancora con me. Mi consola solo il fatto che ho fatto parte, calcisticamente parlando, di qualcosa di magico. Salvarsi in quella stagione è stato qualcosa di eccezionale. Se ci siamo riusciti è stato merito di un connubio squadra – tifosi. I nostri tifosi hanno saputo andare oltre tutte le avversità in una maniera commovente. Quarant'anni fa mi sposai, vissi il terremoto e mi infortunai. Conobbi persone speciali quali erano Egidio Foletto, suo figlio Tato e tutta la sua famiglia. Un abbraccio a tutti i tifosi dell'Avellino. Condivideremo, per sempre, questa storia traumatica, ma anche l'orgoglio di un campionato che abbiamo consegnato alla storia.”