Avellino - Catania, slitta l'orario del calcio d'inizio Un positivo nel "gruppo squadra" degli etnei, posticipato il match con i biancoverdi

Il calcio d'inizio di Avellino - Catania slitta alle 17,30. La gara valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C era inizialmente in programma alle 15, ma è stata posticipata perché, mentre gli etneti stavano per partire alla volta dell'aeroporto "Fontanarossa" ed imbarcarsi sul volo per Napoli, dove fare scalo per il classico trasferimento in pullman alla volta del capoluogo irpino, hanno ricevuto la notizia della positività al Covid-19 di un elemento del "gruppo squadra". Si è così innescato un effetto domino con gli spostamenti inizialmente congelati, il programma di viaggio ridefinito, un nuovo giro di test rapidi e la presentazione dell'istanza per il rinvio di due ore e mezza del calcio d'inizio alla Lega Pro, che accolta la richiesta dei sicilani ufficializzando la variazione d'orario.