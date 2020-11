Avellino - Catania 1-2, le pagelle Centrocampo senza ritmo e geometrie, difesa in grande difficoltà. Maniero salva l'onore

Avellino - Catania 1-2, le pagelle.

Marcatori: st 5 Miceli (aut.), 22’ Pecorino, 44’ Maniero.

Avellino (3-4-1-2): Leoni 6; Dossena 5.5, Miceli 4, Nikolic 4.5; Ciancio 5.5, De Francesco 4.5, M. Silvestri 4.5 (9' st Rizzo 5), Burgio 5 (21' st Tito 5); Fella 5.5; Bernardotto 4.5, Santaniello 5 (21' st Maniero 6). A disp.: Pizzella, Mariconda, Bruzzo. All.: Braglia 5.5.

Catania (3-5-2): Confente 6; T. Silvestri 6.5, Claiton 6, Zanchi 6; Calapai 6 (29' st Albertini 6), Welbeck 7, Rosaia 7 (19' st Biondi 7), Maldonado 6.5 (43' st Noce sv), Pinto 7; Pecorino 6.5 (43' st Piovanello sv), Reginaldo 6.5 (29' st Sarao 6). A disp.: Santurro, Della Valle, Vrikkis, Manneh, Emmausso, Panebianco. All.: Cristaldi 6.5 (Raffaele squalificato).

Arbitro: Feliciani della sezione di Teramo 6. Assistenti: Ceccon della sezione di Lovere e Cataldo della sezione di Bergamo 6 e 6. Quarto ufficiale: Catanoso della sezione di Reggio Calabria.

Note: Ammoniti: Calpai, Miceli e Dossena per gioco falloso. Braglia per proteste. Maldonado per comportamento non regolamentare. Angoli: 8-5. Recupero: pt 2’; st 4’. Gara a porte chiuse. Prima del fischio di inizio osservato un minuto di silenzio in memoria di Diego Armando Maradona.