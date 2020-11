Dossena: "Gran delusione nello spogliatoio, testa al Potenza" Il difensore dell'Avellino dopo la sconfitta con il Catania: "Speriamo di recuperare calciatori"

Avellino - Catania 1-2, il commento di Dossena: “Sapevamo che non era una partita facile, ci mancavano tanti giocatori, ma abbiamo giocato al massimo delle nostre possibilità. La sfida è stata decisa da episodi, dovevamo essere più attenti, ma adesso non ci resta che cancellare questa partita. Non possiamo far altro che pensare a riscattarci mercoledì prossimo a Potenza. Pensiamo a recuperare compagni e forze, non sarà facile ma dobbiamo avere voglia di riscattarci, le forze possiamo tirarle fuori facendo leva sui nervi. Giocare senza più fattore campo è dura, soprattutto per squadre che hanno grandi tifoserie qual è la nostra. Oggi come oggi dentro o fuori non fa differenza. Nello spogliatoio c'era tanta rabbia per la sconfitta, vogliamo voltare pagina perché i 2 punti raccolti nelle ultime 4 partite sono un bottino inaccettabile per una squadra come la nostra. Il ruolo? Destra o sinistra nella difesa a tre non fa differenza, lo scorso hanno ho giocato sempre da braccetto destro. I tamponi? Si fa sempre più pesante sottostare a questo iter, indispensabile, ma stressante.”