Avellino, tre negativizzati al Covid-19 Due novità certe dal primo minuto, mercoledì, al "Viviani", contro il Potenza di Capuano

Due punti nelle ultime quattro partite, un calendario massacrante con il primo foglietto strappato nel pomeriggio di ieri, in concomitanza con la sfida persa per 2-1, al “Partenio-Lombardi”, con il Catania. L'Avellino attraversa la sua prima, vera, crisi stagionale, indotta principalmente da fattori esterni più che per demeriti propri. Con la rosa ridotta all'osso dai positivi al Covid-19 e i recuperati che hanno avuto ed avranno non più di un paio di allenamenti nelle gambe tra una partita e l'altra, è il momento di far leva sulle energie nervose per affrontare la seconda delle 8 partite in 25 giorni. La settimana è iniziata con una buona notizia. D'Angelo, Rocchi e Pane si sono negativizzati e tornano, dunque, a disposizione per il match in programma mercoledì, alle 15, al “Viviani”, contro il Potenza. Al cospetto dell'udici allenato dall'ex Capuano, resta da valutare il loro impiego immediato mentre Maniero dovrebbe partire dall'inizio al posto di Santaniello così come Tito per Burgio.