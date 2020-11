Avellino, la Curva Sud ricorda Adriano Lombardi Tredici anni fa scompariva il capitano di mille battaglie, che conquistò la Serie A con i lupi

A tredici anni dalla sua scomparsa, la Curva Sud ha ricordato "Adriano Lombardi" affiggendo uno striscione nella rampa di ingresso al settore, cuore pulsante del tifo biancoverde dello stadio in contrada Zoccolari. "30 novembre 2020, in eterno capitano di questa città, Adriano Lombardi" il messaggio commemorativo rivolto all'indimenticabile faro del centrocampo biancoverde, che guidò l'Avellino in Serie A. Torce luminose e lo sventoliò di una storica bandiera hanno accompagnato l'iniziativa.