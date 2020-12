Potenza, l'ex Capuano: "Ad Avellino anno indimenticabile" Sfida da ex per il tecnico di Pescopagano, alla guida dei lupi nella scorsa stagione

"Giochiamo contro una delle squadre più forti in assoluto, di tutti e tre i gironi. Una squadra costruita per vincere il campionato". L'Avellino è stato presentato così da Ezio Capuano. Per il tecnico del Potenza sarà sfida da ex (alle 15, allo stadio "Viviani"): "Ci sono anche altre squadre attrezzate come l'Avellino. Rispetto a Bari e Ternana ha avuto qualche problema in più per il covid, ma i problemi li hanno avuti tutti. - ha spiegato Capuano - Non ho mai cercato alibi. Sicuramente la partita di Bisceglie ci lascia gli infortuni. Dopo aver perso Baclet, abbiamo perso anche Salvemini. Dobbiamo andare avanti con un solo attaccante, Cianci. Il problema covid è per tutti. Abbiamo perso giocatori importanti, li abbiamo recuperati o persi nuovamente".

Il tour de force: "È una stagione particolare, in cui tutti hanno grandi difficoltà. - ha aggiunto il tecnico di Pescopagano - Veniamo da 5 partite con 4 trasferte. Ad eccezione di Vibo la squadra ha fatto sempre bene. A Palermo non eravamo decimati, ma di più. All'arrivo sapevo delle difficoltà, ma sono ancora più felice di essere qui. La gara di domani è difficilissima. Non cerco alibi né prima, né dopo".

I ricordi: "È una gara particolare. Ad Avellino è stato un anno meraviglioso, che non dimenticherò mai. I migliori amici sono lì e li ho conosciuti grazie all'Avellino. Abbiamo bisogno di fare punti con una posizione di classifica deficitaria. Loro avranno bisogno di punti per recuperare la zona alta. Sarà una gara bella. Recuperano diversi calciatori e sono allenati dal miglior allenatore della categoria. Che sia una partita con la fortuna che possa assisterci di più".

