Avellino, la luce in fondo al tunnel. Nuovo guarito dal Covid Braglia recupera pedine, l'infermeria continua a svuotarsi. Domani altro tampone di controllo

La luce in fondo al tunnel, l'Avellino sembra intravederla. Sia dentro, sia fuori dal campo. Ieri i biancoverdi hanno ritrovato la vittoria dopo quattro turni e a distanza di più di un mese, complici tre rinvii consecutivi. A determinarli le defezioni causate dal Covid nelle rose di Monopoli, Bisceglie ed in quella dei lupi, che dopo aver pagato dazio, in termini di assenze forzate, continuano a recuperare pedine. Al “Viviani”, dove è arrivata la vittoria per 1-0 contro il Potenza dell'ex Capuano, si è consumato il ritorno in campo di D'Angelo, Pane e Rocchi, oggi è, invece, arrivata una buona nuova su Aloi, che è risultato negativo al tampone di controllo. Il centrocampista è atteso, ora, dal rientro in campo per gli allenamenti in gruppo, che saranno preceduti dalle visite mediche. Domenica (ore 15), a Francavilla Fontana, contro la Virtus, Braglia potrà convocarlo e farlo accomodare quanto meno in panchina. Domani toccherà, invece, a Errico scoprire se il virus è stato debellato, ma, a prescindere dall'esito dell'esame, non sarà tra i disponibili per il match in terra pugliese poiché alle prese con le noie muscolari che lo stanno tormentando dall'inizio della stagione.