Avellino senza pace, Pane di nuovo positivo al Covid-19 A rilevarlo il quarantaquattresimo ciclo di tamponi nasofaringei

Avellino senza pace a poche ore dalla sfida, valida per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C, allo stadio "Giovanni Paolo II", contro la Virtus Francavilla. Nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, successivamente alla positività del tecnico Piero Braglia, questa mattina, fatta eccezione per coloro i quali sono risultati positivi ai precedenti cicli e posti di conseguenza in isolamento, il "gruppo squadra" biancoverde ha praticato il quarantaquattresimo ciclo di tamponi nasofaringei. Questi ultimi hanno dato esito positivo per un calciatore. Si tratta del portiere Pasquale Pane, che si è, dunque, ripositivizzato. Al momento, l'estremo difensore risulta asintomatico. Pane è stato prontamente isolato e, nelle prossime 48 ore, sarà sottoposto a nuovi controlli. I restanti componenti del "gruppo squadra" sono risultati tutti negativi. Toccherà per la terza volta in stagione a Riccardo Leoni difendere i pali della porta irpina.