Avellino - Bisceglie, le probabili formazioni Tre ballottaggi tra le file biancoverdi, con cinque possibili novità dal primo minuto

La vittoria a Potenza sembrava il preludio a una svolta, la sconfitta a Francavilla Fontana ha rappresentato il classico, brusco, risveglio. La battuta d'arresto al “Giovanni Paolo II” ha evidenziato che c'è ancora tanto su cui lavorare e, soprattutto, congeniti limiti strutturali, ormai palesi e non più trascurabili, da provare a eliminare nella prossima finestra di mercato e su cui riflettere per quanto riguarda le strategie adottate e le scelte operate a fronte di un budget di tutto rispetto investito per rifondare l'organico biancoverde. Con una partita ogni tre giorni, guai, però, a guardare più avanti della prossima partita, soprattutto quando non si può che vincere per allontanare malumori ed evitare che le prime cinque posizioni si allontanino. Alle 15, al “Partenio-Lombardi”, lupi in campo per il recupero della terza giornata del girone C di Serie C. Dall'altra parte della barricata il Bisceglie dell'ex tecnico Bucaro, assente poiché alle prese con la maxi squalifica di 7 giornate, avverso cui è stato presentato ricorso, rimediata contro gli etnei (scintille con l'attaccante Sarao). Lo sostituirà l'ex Salernitana Carlo Ricchetti. I pugliesi, che dovranno fare a meno di Tarantino, sono reduci da due sconfitte per 3-0 consecutive, contro Catania e Ternana, e tre pari per 1-1 in rimonta. Sartore, Rocco e Musso gli interpreti scelti per il tridente.

Sulla panchina irpina si accomoderà, invece, per la prima volta in carriera, Domenico De Simone, che si è negativizzato per la seconda volta in stagione. Avvicenderà Piero Braglia, che è, nel contempo, ancora alle prese con il Covid. Indisponibili gli acciaccati Forte ed Errico, al pari di De Francesco (al suo posto possibile chance dall'inizio per Marco Silvestri) e Bruzzo, infortunatisi in Puglia. Fari puntati, ancor di più, sul centrocampo che continua a suscitare più di una perplessità per come è stato costruito e si sta, di conseguenza, esprimendo. Rientrano Pane e Adamo, guariti dal Coronavirus. Entrambi saranno titolari al pari di Fella, che sembra destinato a prendere il posto di Santaniello nello starting eleven. In difesa turno di riposo per Rocchi, in difficoltà in occasione dell'ultimo gara disputata. Rizzo dovrebbe occupare la casella di cursore dei fascia destra e Ciancio arretrerebbe nel pacchetto arretrato. Possibile, però, l'impiego di Dossena. In tal caso Ciancio ritornerebbe a presidiare la corsia laterale e Rizzo scivolerebbe tra i rincalzi.

Le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 15)

Avellino (3-5-2): Pane; Ciancio, Miceli, L. Silvestri; Rizzo, Aloi, M. Silvestri, D’Angelo, Adamo; Maniero, Fella. A disp.: Leoni, Pizzella, Tito, Santaniello, Rocchi, Nikolic, Burgio, M. Silvestri, Bernardotto. All.: De Simone (Braglia indisponibile).

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bruzzo, De Francesco, Errico, Forte.

Diffidati: Ciancio.

Ballottaggi: Rizzo - Dossena: 51% - 49% (se gioca Dossena, Ciancio quinto di centrocampo a destra). M. Silvestri – Santaniello: 51% - 49% (se gioca Santaniello 3-4-1-2 con Fella trequartista).

Bisceglie (4-3-3): Russo; De Marino, Altobello, Priola, Giron; Maimone, Cittadino, Zagaria; Sartore, Rocco, Musso. A disp.: Sapri, Spurio, Vona, Mansour, Makota, Padulano, Cigliano, Ferrante, Pelliccia, Laraspata, Vitale, Lauria, Casella. All.: Ricchetti (Bucaro squalificato).

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Tarantino.

Diffidati: Cittadino.

Ballottaggi: nessuno.

Arbitro: Delrio della sezione di Reggio Emilia. Assistenti: Del Santo Spataru della sezione di Siena e Lenza della sezione di Firenze. Quarto ufficiale: Marotta della sezione di Sapri.