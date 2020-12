Avellino, riecco Braglia. Il tecnico è guarito dal Covid-19 I biancoverdi potranno contare sulla guida dell'allenatore in vista della sfida con la Ternana

In seguito a due tamponi molecolari che hanno dato, consecutivamente, esito negativo, Piero Braglia può considerarsi guarito dal Covid-19. Da oggi, il tecnico dell'Avellino, risultato positivo prima della trasferta a Francavilla Fontana; sostituito da Gigi Molino e Domenico De Simone in occasione delle ultime due giorante di campionato, potrà, dunque, tornare a dirigere gli allenamenti dei biancoverdi. L'allenatore grossetano curerà in prima persona la marcia di avvicinamento alla sfida con la capolista Ternana, in programma domenica, con calcio d'inizio alle 17,30, al “Partenio-Lombardi”.