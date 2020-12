Avellino, De Francesco annuncia quando tornerà in campo Post su Instagram del centrocampista, che si è infortunato a Francavilla Fontana

Come nelle previsioni, Alberto De Francesco, rimasto vittima di un infortunio muscolare, al flessore della coscia destra, in occasione di Virtus Francavilla - Avellino, ha concluso anzitempo il suo 2020 sul campo. Ad annunciarlo, attraverso il suo profilo Instagram, è stato lo stesso centrocampista dei biancoverdi: “Gli infortuni purtroppo fanno parte del mestiere e dobbiamo accettarli, anche se è dura! Si torna nel 2021, non vedo l'ora.” ha scritto l'ex Reggina.