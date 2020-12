Avellino - Bisceglie, Spurio sta bene. TAC negativa L'estremo difensore dei pugliesi, colpito alla testa, era stato trasferito al "Moscati"

Sta bene Andrea Spurio, portiere del Bisceglie che lo scorso mercoledì, in occasione della gara valida per il recupero della terza giornata del girone C di Serie C, al “Partenio-Lombardi”, contro l'Avellino, è rimasto vittima di uno scontro di gioco con il compagno di squadra Giusto Priola con conseguente trasferimento presso l'ospedale “Moscati” per gli accertamenti del caso. "Per fortuna la TAC è negativa. Ora sto bene, a parte un occhio nero e gonfio." ha scritto l'estremo difensore, classe '98, su Instagram.