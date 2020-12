Lucarelli: "L'Avellino? Complimenti a Braglia e Di Somma" Il tecnico della Ternana: "Ribadisco che la partita di domenica sarà come andare dal dentista"

Cresce l'attesa per Avellino - Ternana, big match della quindicesima giornata del girone C di Serie C, in programma domenica, alle 17,30. Per la sfida con la capolista umbra, imbattuta; miglior attacco e miglior difesa del campionato, Braglia spera di recuperare in extremis il portiere Forte e dovrà certamente rinunciare per la seconda partita di fila a De Francesco, vittima di uno stiramento al flessore della coscia destra in occasione della trasferta a Francavilla Fontana, che non tornerà a disposizione prima di un mese. In conferenza stampa Lucarelli, che l'Avellino ha "rischiato" di allenarlo dopo il ritorno dei lupi nel professionismo, ha messo in guardia i suoi dalle insidie che potrebbe riservare la trasferta al “Partenio-Lombardi”: “Braglia è l'allenatore più bravo a preparare la partita addosso agli avversari. Ricordo uno Juve Stabia - Torino dove mandò Danilevicius e Sau in pressione sui centrali del Torino. Anche in uno Juve Stabia - Lanciano. Ero a Napoli, ma stavo prendendo il patentino. Lui allargò gli attaccanti sui terzini del Lanciano facendo giocare i due centrali. Penso che preparerà qualcosa. La squadra è costruita benissimo per il modulo che adottano e l'allenatore che hanno. Complimenti a Braglia e Di Somma. Hanno messo insieme la squadra d'alta classifica che incarna di più il carattere del girone. Sono stati fermati solo dal Covid. Hanno solo punti forti, un parco attaccanti da cifra. Tito e Ciancio sono giocatori importanti. È una squadra complicata da affrontare. Come andare dal dentista? Mi sono permesso di usare questo paragone che ha usato per primo Guardiola perché rende bene l'idea di che tipo di partita ci attende. Falletti, Defendi e Ferrante? I primi due sono a disposizione, ma dobbiamo capire quanto e come utilizzarli.”