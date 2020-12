Braglia: "Perdere così brucia. Calendario troppo penalizzante" Avellino - Ternana 1-2, il tecnico dei biancoverdi: "Il 4-4-2? Era il modulo che avevo scelto..."

Avellino - Ternana 1-2, il commento di Braglia: “È normale che quando perdi al 90', dopo aver avuto un minuto prima un'occasione per passare in vantaggio, brucia. Non meritavamo certamente di perdere, abbiamo giocato bene, contro una squadra forte. Abbiamo fatto la partita che dovevamo, la squadra si è espressa in modo ottimale. Questa è la terza in casa che perdiamo, purtroppo, ma è un periodo così strano. Purtroppo, il calendario fitto ci condiziona, era la quarta gara in 2 settimane e dobbiamo giocarne altre 3 in 10 giorni. Si poteva strutturare il calendario in maniera differente, ma hanno voluto fare i recuperi entro il 23 dicembre. Diventa tutto più difficile, falsato. Miceli? La sua esclusione non è stata una scelta tecnica, aveva un problema. Maniero, invece, avevo scelto di farlo entrare a gara in corsa. Il 4-4-2? Ero venuto qui per giocare in una certa maniera, poi problemi di mercato hanno condizionato la scelta del modulo. Gradualmente abbiamo provato ad adottarlo con i dovuti accorgimenti. Ora pensiamo al Monopoli, abbiamo un giorno per prepararla, come sempre non avremo modo di lavorare, ma solo di giocare. Cercheremo di vincere qualche partita fino a Natale, poi da dopo le feste ripartiamo. Le condizioni di Maniero? Non sta bene, si è fatto male in quel contrasto, è rimasto in campo perché doveva, perché avevamo finito le sostituzioni. Gli arbitri? Non ne parlo, mi dispiace che abbiamo perso perché non meritavamo. Possiamo migliorarci ancora, speriamo bene.” Oggi la novecentesima panchina tra i professionisti: “Vuol dire che sono vecchio. Qualcosina l'ho fatta dai...”.