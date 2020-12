Lucarelli: "Perderla? Mai pensato. Il campionato non è finito" Avellino - Ternana 1-2, il tecnico delle fere: "Biancoverdi penalizzati dal Covid, fattore chiave"

Cristiano Lucarelli è al settimo cielo e ne ha ben donde. Vola, la Ternana. Undicesima vittoria consecutiva, Avellino al tappeto e fuga solitaria in testa alla classifica che continua a ritmi indiavolati: “Non ho mai avuto la sensazione di poterla perdere, l'Avellino ci aspettava, ci faceva giocare e provava a ripartire. È chiaro che in un contropiede o sugli sviluppi di un calcio d'angolo potevano anche segnare e beffarci, ma ero sicuro che avremmo potuto vincerla noi alla fine. La sensazione è che nell'ultimo quarto d'ora abbiamo cercato la vittoria, credendoci. È una vittoria importantissima, ci abbiamo creduto, oggi usciamo dal Partenio-Lombardi con 3 punti pesantissimi. Campionato chiuso? No, innanzitutto il primo avversario è il Covid, e purtroppo l'Avellino del mio amico Braglia ne sa qualcosa. Noi abbiamo un approccio molto umile a questo campionato e giochiamo gara dopo gara. Poi il 25 aprile vedremo se possiamo festeggiare. Il Covid può colpire chiunque, quindi bisogna sempre stare in guardia. L'Avellino? Mister Braglia è bravo a lavorare sugli avversari, ci ha limitato alcune fonti di gioco, il loro atteggiamento li stava premiando. Avevamo preparato un piano B e abbiamo vinto anche grazie a questo, nell'ultimo quarto d'ora quando abbiamo cambiato modulo e l'Avellino forse non se lo aspettava.”