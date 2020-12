Avellino-Ternana 1-2, Laverone: "Cercavo da tanto questo gol" Il match-winner: "Le squadre di Braglia le partite le preparano così. Vittoria meritata"

Avellino - Ternana 1-2, il commento di Laverone: “Sono contento di aver fatto questo gol, ma, soprattutto, di aver portato 3 punti importanti alla Ternana. Cercavo da tanto questo gol per mettermi alle spalle un periodo così così soprattutto nell’ultimo anno. Spero sia un punto di partenza. Quando ho visto Cesar calciare mi sono detto che avrebbe preso la porta e che, in caso di respinta del portiere, mi sarei dovuto far trovare pronto. Sapevamo a cosa andavamo incontro. Le squadre di Braglia le preparano così le partite. Sono fastidiose. Anche se potevamo chiuderla sul 2-0. Abbiamo vinto nel finale, ma meritatamente. La classifica? Non la guardiamo fino a quando non siamo sicuri del risultato finale. Adesso dobbiamo pensare alla Turris per chiudere al meglio questa prima parte di campionato. Il gol? Merita una dedica: per me e per la mia ragazza che ha passato un brutto periodo ed entrambi vogliamo mettercelo alle spalle”.