Braglia invoca rinforzi: "Sono emerse tutte le nostre lacune" Bari - Avellino 4-1, il tecnico: "Vanificato l'inizio con errori assurdi, ma siamo in crescita"

Bari - Avellino 4-1, il commento del tecnico dei biancoverdi, Piero Braglia: “Abbiamo iniziato bene, meritavamo il vantaggio nei primi 15 minuti, poi abbiamo regalato 3 palle gol e ci hanno affondato. Abbiamo commesso errori incredibili. Se sono reiterati, dove vogliamo andare? Bisogna chiedere scusa. Non discuto le qualità dei giocatori, ma siamo scesi in campo con sufficienza e c'è un concorso di colpe sulle reti subite. Non possiamo regalare i 3 punti, come oggi. Se vogliono batterci devono lottare fino alla morte su ogni pallone, come ci costringono a fare gli avversari. Abbiamo servito sul piatto d'argento la vittoria, non possiamo scendere in campo in questo modo, con così tanta superficialità. Abbiamo fatto di tutto per complicarci la vita e li abbiamo fatti vincere agevolmente. Ieri avevo detto, se sono più forti, che lo dimostrino, che vincano sul campo, ma non con regali nostri assurdi. Continuo a pensare, a prescindere dal risultato finale, per l'approccio alla partita, che siamo una squadra in crescita. Oggi sono emerse tutte le nostre lacune, bisogna reagire e imparare dagli errori. Vedremo ora dal mercato cosa potrà accadere, se la società avrà voglia di intervenire.”