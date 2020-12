Paganese, esonerato Erra. Panchina a un ex Avellino Fatali, all'ormai ex tecnico degli azzurrostellati, tre sconfitte casalinghe consecutive

Alessandro Erra non è più l'allenatore della Paganese, manca solo l'annuncio ufficiale. La decisione del presidente Trapani è arrivata dopo le pesanti sconfitte casalinghe con Monopoli (0-3) e Foggia (1-4), seguite a un'altra battuta d'arresto interna, di misura (0-1), contro la corazzata Bari. Iniziata nel marzo del 2019, si conclude così l'avventura del tecnico salernitano sullo scranno azzurrostellato. Andato a vuoto un sondaggio con Gianluca Grassadonia, in pole position per prendere il posto di Erra c'è Salvatore Campilongo. Domani, alle 11, le parti si incontreranno per limare gli ultimi dettagli di un'intesa che, salvo colpo di scena, si appresta a essere raggiunta. Mandata in archivio la seconda esperienza alla guida della Cavese, Campilongo, che in Campania ha allenato anche Casertana, Ariano Irpino, Nocerina, Ischia e Savoia, proverà a condurre in porto la permanenza in categoria della Paganese.