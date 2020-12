Avellino, sfuma Bruccini. Vicino il secondo innesto Tentazione di mercato per i biancoverdi. Il punto sulle trattative delle altre campane

Un difensore centrale, Illanes; un terzino sinistro, Baraye (a un passo); un interno (non sarà Bruccini, vicino all'Alessandria, che ne ha assecondato le richieste economiche), almeno un esterno di centrocampo e poi antenne dritte per capire se ci saranno i margini per un ulteriore innesto sulle corsie laterali e l'ingaggio di una seconda punta rapida e tecnica. La lista della spesa consegnata al direttore sportivo Di Somma contiene gli ingredienti per tirar fuori il tanto agognato 4-4-2. Ma si sa, durante lo shopping, è facile farsi prendere la gola e finire in una corsia diversa. Su quella mancina di un tridente o laterale di un 3-5-2 si trova a suo agio Micovschi, adattabile anche come trequartista o seconda punta, che è tornato d'attualità. Resterebbe, però, da convincere il Genoa con cui i rapporti si sono sensibilmente incrinati, la scorsa estate, in seguito alla maldestra virata su Errico che fece saltare l'approdo in biancoverde, ormai definito, del centrocampista Zennaro. Si vedrà. Di certo, puntellato il pacchetto arretrato con i due innesti già a disposizione alla ripresa, salvo contrattempi, come chiesto da Braglia, si dragherà con attenzione e senza frenesie il mercato. Intanto, le altre campane non stanno a guardare. La Casertana pensa al ritorno di Carriero e per la mediana strizza l'occhio pure a Büchel. Il maddalonese Mastroianni, di proprietà del Lecco, è l'idea per l'attacco. E a proposito di attacco, quello della Cavese potrebbe essere presto rinforzato da Mazzeo, in uscita dal Livorno, mentre Migliorini potrebbe ripartire dalla Serie D con la maglia del Lavello. La Juve Stabia può, invece, affidare a Cittadino del Bisceglie l'eredità di Mastalli, qualora si accasasse alla Salernitana. Elementi esperti a difesa e centrocampo gli obiettivi della Paganese, che ha dovuto fare marcia indietro e confermare Erra dopo la beffa coincisa con la firma di Campilongo per la Cavese. Iuliano del Potenza può essere il rinforzo per il settore nevralgico della rivelazione Turris.