Avellino, ecco i convocati: cessioni, esclusioni indicative La probabile formazione dei biancoverdi a Teramo con due possibili sorprese dall'inizio

L'Avellino ha comunicato l'elenco dei convocati per Teramo - Avellino, in programma domani alle 17,30 allo stadio "Bonolis", valida per la diciottesima giornata del girone C di Serie C. Nella lista dei 18 non figurano Bruzzo e Marco Silvestri, ufficialmente fuori dal progetto tecnico, ma anche Nikolic e Leoni. Se per il portiere dovrebbe trattarsi di un'esclusione per scelta tecnica, resta da valutare la posizione del difensore, che potrebbe rientrare nella lista dei calciatori in uscita ed altrimenti fuori rosa di cui ha parlato, pur senza menzionarli direttamente, in conferenza stampa, il tecnico Piero Braglia. Out, come preannunciato dallo stesso allenatore, oltre al lungodegente De Francesco, anche l'acciaccato Maniero. Capitolo modulo e formazione. Possibile la conferma del 3-5-2 opposto alla Vibonese con l'impiego di Ciancio nei tre di difesa ed Errico dal primo minuto a centrocampo. Carriero la possibile sorpresa. Viceversa, si tornerà al 4-4-2 in attesa di completare il mercato.

L'elenco dei 18 convocati.

Portieri: Forte, Pane.

Difensori: Ciancio, Dossena, Miceli, Rizzo, Rocchi, L. Silvestri, Tito.

Centrocampisti: Adamo, Aloi, Baraye, Carriero, D'Angelo, Errico.

Attaccanti: Bernardotto, Fella, Santaniello.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; Ciancio, Miceli, L. Silvestri; Adamo, Errico, Aloi, D'Angelo, Tito; Bernardotto, Fella. All.: Braglia.