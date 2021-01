D'Angelo: "Bravi a reagire, guai a sottovalutare la Cavese" Teramo - Avellino 1-1, parola al centrocampista autore del pari irpino su calcio di rigore

Teramo - Avellino 1-1, il commento di D'Angelo: “Fortunatamente è andata bene, il gol è una soddisfazione, ma l'importante era ripartire bene. Abbiamo fatto una buona gara, peccato non aver vinto, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Il Teramo è una squadra che segna spesso nei primi minuti ed è successo anche oggi. Siamo stati bravi a non scomporci dopo il loro gol, che avrebbe tagliato le gambe a tutti e, invece, abbiamo reagito con determinazione. Il gol sbagliato? Non sono stato lucido a impattare bene la palla di testa, non ci voglio più pensare. Da lunedì prepareremo la partita con la Cavese. Non sarà facile, la classifica non deve ingannare. Ce la metteremo tutta per vincere, come facciamo in tutte le gare.”