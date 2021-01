Braglia: "Tosti e decisi, ho visto la voglia di non perdere" Teramo - Avellino 1-1, il commento del tecnico: "Carriero? Ottimo impatto. Baraye? Va aspettato"

Teramo - Avellino 1-1, il commento di Braglia: “Abbiamo fatto bene per un'ora e un quarto, poi negli ultimi 15 minuti, dopo il pareggio, ci siamo abbassati troppo. La squadra l'ho ritrovata bene, tosta, decisa, con energia. Sono soddisfatto. Spiace per quel gol preso, su un rimpallo, con un po' di sfortuna. Mi è piaciuta la la reazione al loro gol. Potevamo sbandare, invece, siamo stati attenti e vogliosi di non perdere. Bernardotto? Gran bella prova della squadra, compreso lui. Ogni volta si sottolinea bene questo, male quello, a me piace valutare la squadra. Sabato affronteremo la Cavese. Sarà una partita difficile, hanno perso al 93' con il Palermo. In settimana vedremo meglio come giocano, sono rientrati giocatori importanti quali Germinale, Russotto. Sarà una partita da non sottovalutare. I nuovi acquisti? Bene Carriero, che è entrato col piglio giusto, è veloce, ci darà tante cose. Baraye ha sofferto un po', ma è normale. Non lo si può valutare oggi dopo un periodo in cui non ha giocato e neppure allenato, almeno per quanto riguarda l'ultima parte della sua esperienza alla Salernitana. Sappiamo che ci può dare tanto.”