Campilongo: "Rigore solare, ma l'arbitro non se l'è sentita" Avellino - Cavese 1-0, il tecnico dei blufoncé: "Anche il pari ci sarebbe stato stretto"

Avellino - Cavese 1-0, il commento di Campilongo: “Meritavamo almeno il pareggio e, forse, ci sarebbe stato anche un po' stretto. Abbiamo giocato contro una grande squadra, abbiamo fatto la partita, Forte ha fatto due miracoli e poi c'era un rigore per noi, solare, che l'arbitro non si l'è sentita di fischiare. La prestazione c'è stata, ma ci servono punti. Recrimino perché c'è stata una grande prestazione. Cambieremo marcia anche con un pizzico di fortuna, che oggi ci ha voltato le spalle. L'Avellino è venuto a complimentarsi per la prestazione e credo che se siamo questi possiamo recuperare punti. L'infortunio occorso a De Vito? Spero nulla di grave, mi dispiace molto e spero possa recuperare presto. Campo scivoloso? Si, è un sintetico strano, che può causare problemi se non ci si adatta, ma non è stato il nostro caso. Se giochiamo come stasera, nella prossima partita in programma, contro la Vibonese, possiamo portare a casa punti pesanti.”