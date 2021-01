Braglia: "Il gioco va migliorato, ma giriamo a 31 punti" Avellino - Cavese 1-0, il tecnico dei biancoverdi: "Campilongo? Non voglio fare polemiche con lui"

Avellino - Cavese 1-0, il commento di Braglia: “Per mezz'ora abbiamo fatto bene. Dopo la loro occasione, dove è stato bravo Forte, abbiamo avuto paura e abbiamo arretrato il baricentro. Potevamo chiudere la gara. Non facendolo, poi, diventa difficile. Si rischia anche di pareggiarla. Dobbiamo dare tutti di più, chiudiamo, però, con 31 punti il girone di andata; al terzo posto. Dopo tutto quello che abbiamo passato è un grande risultato. Abbiamo lavorato per 45 giorni in 6 contro 6 perché c'era gente che aveva il Covid, era infortunata. Non puoi focalizzarti su nulla. Tra novembre e dicembre abbiamo fatto 10 gare in 4 settimane. Non è stato facile. Se recupereremo al top De Francesco ed Errico, a centrocampo, aggiungeremo qualità. Sappiamo che il gioco va migliorato e su questo lavoreremo. Il pareggio sarebbe stato più giusto? Non voglio fare polemiche con Campilongo. Abbiamo vinto, ognuno la pensa come vuole. Io mi tengo i 3 punti stretti. Il calcio è bello per questo. Illanes? Mi è piaciuto in settimana e mi ha convinto. L'ho messo dall'inizio per questo. In campo, con me, ci va chi dimostra di essere pronto, a prescindere da qualsiasi altro discorso. Stesso di scorso per Santaniello. L'ho inserito dal primo minuto per questo. La squadra non è cattiva? Non sono d'accordo, piuttosto è probabile che se oggi giocavamo con la Ternana e il Bari avremmo visto un Avellino più cattivo. Abbiamo segnato subito e magari il gol immediato ci ha fatto essere meno cattivi dall'inizio. Avanti così.”