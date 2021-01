Avellino-Turris, Rainone: "Vogliamo salvarci quanto prima" Domenica il derby al "Liguori". Il difensore corallino è intervenuto nel corso di 0825-Focus C

L'Avellino riparte dalla sfida vinta con la Cavese (1-0 grazie alla rete di Emanuele Adamo) e mette nel mirino un nuovo derby. Domenica (calcio d'inizio alle 17.30), all'Amerigo Liguori di Torre del Greco, i lupi saranno ospiti della Turris, reduci dal pari ottenuto sul finale del match con la Vibonese (1-1).

Verso la gara con i biancoverdi, ecco la presentazione di Pasquale Rainone. Il difensore corallino è intervenuto nel corso di 0825 - Focus Serie C, appuntamento della domenica sera nel palinsesto del canale 696 TV OttoChannel: "Partite come queste si preparano da sole. - ha spiegato Rainone - Un po' come quelle che abbiamo giocato con il Bari, la Ternana. Quando dall'altra parte c'è un avversario di un altro livello, vuoi o non vuoi, la prestazione arriva. Ovviamente dobbiamo migliorare per i risultati in casa, ma stiamo facendo un ottimo campionato. Forse fin qui abbiamo chiuso le gare con troppi pareggi, ma è un campionato molto difficile e penso che muovere la classifica e strappare un risultato positivo aiuta a fare solo bene per continuare nel nostro obiettivo, ovvero salvarci quanto prima".