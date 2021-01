Cavese, ingaggiato un ex centrocampista dell'Avellino I metelliani, ultimi in classifica dopo il girone di andata, continuano la rivoluzione della rosa

La Cavese ha tesserato Simone De Marco. Il centrocampista napoletano, classe 1994, cresciuto nelle giovanili della Roma e della Juve Stabia, con esperienze in Serie C con le maglie di Casertana e Avellino, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Continua la rivoluzione della rosa. Un altro rinforzo per i metelliani, ultimi in classifica dopo la fine del girone di andata, reduci dalla sconfitta per 1-0 al "Partenio-Lombardi" contro l'Avellino, e che da due giornate hanno affidato la guida tecnica a Salvatore Campilongo.