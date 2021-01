Cavese, tegola De Vito. Brutto infortunio per l'ex Avellino L'ex aveva debuttato in blufoncé subentrando nella ripresa al Partenio. L'esito degli esami

Si era capito fin da subito che l'infortunio occorso allo sfortunatissimo ex dell'Avellino, Andrea De Vito, durante la sfida con i biancoverdi, sabato scorso, al “Partenio-Lombardi”, fosse piuttosto serio. Gli esami strumentali hanno confermato la seria entità del problema fisico riportato dal terzino sinistro, che aveva bagnato il suo esordio in blufoncé entrando dopo l'intervallo, previo poi essere costretto a uscire all'80'. Il calciatore aquilotto ha riportato un’infrazione al menisco laterale e un edema del “pivot centrale” (centro di rotazione) del ginocchio sinistro. De Vito sarà sottoposto nei prossimi giorni a un’ulteriore consulenza specialistica e strumentale per la valutazione dei tempi di recupero. Si prevede un lungo stop.