Avellino, finalmente l'infermeria vuota. O quasi... Dopo l'arrivo di Illanes, Dossena ha chiesto di essere ceduto. Ecco dove potrebbe giocare

Domenica, alle 17,30, al “Liguori”, contro la Turris, l'Avellino potrà contare su De Francesco. Il centrocampista si è completamente ristabilito dall'infortunio muscolare subito a Francavilla Fontana, lo scorso 6 dicembre; è rientrato tra i convocati in occasione del derby con la Cavese ed è ora definitivamente a disposizione di Braglia. Il tecnico grossetano attende, nel contempo, notizie sulle condizioni di Luigi Silvestri, uscito malconcio dalla sfida con i blufoncé, ma non dovrebbero esserci problemi di sorta. In ogni caso, è in preallarme Rocchi. Dopo l'arrivo di Illanes, Dossena ha, invece, chiesto di essere ceduto. In pole position per assicurarsene le prestazioni sportive c'è il Padova.