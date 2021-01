Pizza, amore e Avellino. Così i biancoverdi fanno gruppo Pranzo di squadra per i lupi. D'Angelo su Instagram: "La nostra forza è questa! Essere famiglia"

“La nostra forza è questa! Essere famiglia”. Sonny D'Angelo ha scelto questa didascalia per la foto postata sul suo account Instagram, con cui ha voluto immortalare e condividere il ricordo di un pranzo diverso, infrasettimanale, trascorso mangiando una buona pizza con i compagni di squadra, lo staff tecnico e il direttore sportivo Di Somma, almeno stando a quanto è visibile dallo scatto realizzato da Ciancio. Volti sorridenti. La Turris nel mirino è la voglia di fare gruppo. L'Avellino si compatta anche fuori dal campo, davanti a una bella tavolata in una sala riservata e grazie ai tamponi negativi, che hanno permesso di pranzare senza ansie, come ai vecchi tempi.