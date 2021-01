Avellino, piace l'under Rizzo Pinna Potrebbe prendere il posto di uno tra Bruzzo e Marco Silvestri, in uscita dal club biancoverde

Con Bruzzo e Marco Silvestri in uscita, l'Avellino potrebbe puntellare il centrocampo con l'arrivo di un classe 2000. Si tratta di Andrea Rizzo Pinna, svincolato dopo aver fatto parte dell'organico del Palermo nella stagione 2019/2020, culminata con la promozione in Serie C dei rosanero. Cresciuto calcisticamente nell'Atalanta, Rizzo Pinna è attualmente svincolato. Piace anche al Piacenza.