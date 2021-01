Turris - Avellino 0-2, le pagelle Lugi Silvestri giganteggia in una difesa super, Carriero senza sosta. Scacco matto di Braglia

Turris - Avellino 0-2, le pagelle.

Marcatori: pt 22' L. Silvestri; st 21' st Maniero (rig.).

Turris (3-5-2): Abagnale 6; Rainone 5, Di Nunzio 5.5, Lorenzini 6 (26' st Alma 6); Da Dalt 5.5, Tascone 5 (14' st Romano 5), Signorelli 5 (36' st Fabiano sv), Franco 5.5, Esempio 5; Persano 5 (36' st Longo sv), Pandolfi 6. A disp.: Lonoce, Marchese, Barone, D'Ignazio, Lame, Loreto, Salazaro, Esposito, D'Alessandro. All.: F. Fabiano 5.5.

Avellino (3-5-2): Forte 6; L. Silvestri 7.5, Miceli 7, Illanes 7; Ciancio 7, Aloi 6.5 (33' st De Francesco sv), Carriero 6.5 (43' st Rizzo sv), D'Angelo 6, Tito 7 (33' st Baraye sv); Fella 6 (26' st Santaniello 5.5), Maniero 6.5 (33' st Bernardotto sv). A disp.: Pane, Adamo, Dossena, Errico, Rocchi. All.: Braglia 8.

Arbitro: Di Graci della sezione di Como 7. Assistenti: Rinaldi e Barone della sezione di Roma 1 6.5 e 7.5. Quarto ufficiale: Natilla della sezione di Molfetta.

Note: Ammoniti: Di Nunzio, Illanes, Maniero, Aloi, Lorenzini per gioco falloso; Pandolfi per proteste. Angoli: 4-3 per l'Avellino.