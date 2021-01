Braglia fa parlare De Simone: "Vittoria dedicata a Di Somma" Turris-Avellino 0-2, il vice allenatore: "Potersi allenare una settimana intera, non un dettaglio"

Avellino super. Piero Braglia, stasera, aveva davvero poco da commentare. E così, anche per premiare chi lavora duramente dietro le quitne, ha lasciato la parola al suo vice, Domenico De Simone: “Innanzitutto, ci tengo a dire che Braglia mi ha chiesto di dedicare la vittoria al direttore Di Somma. Abbiamo fatto una grandissima gara. Sapevamo di affrontare una squadra difficile, che aveva fatto soffrire tutte le squadre di rango. Avere la possibilità di lavorare una settimana intera ci dà maggiore qualità e possibilità di far bene. I ragazzi vanno solo elogiati. Luigi Silvestri? Sono molto contento. Veniva da un periodo dove era stato un po' bersagliato, sono molto felice per lui. Carriero? Per lui parla il suo passato, ha giocato in grandi piazze e sappiamo che è una freccia importante al nostro arco. Lo spogliatoio è molto unito, c'è una grande unità di intenti ed è bello vedere una prestazione del genere.”