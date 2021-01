Morero: "Braglia arma in più nei playoff per l'Avellino" L'ex capitano dei lupi: "La sua carriera parla chiaro con le promozioni ottenute negli spareggi"

In collegamento skype con "Focus Serie C - 0825", sul canale 696 TV OttoChannel, è intervenuto Santiago Morero. Il difensore della Nocerina ha parlato dell'Avellino, di cui è stato capitano nella ripartenza dalla Serie D. "Mi fa piacere che la gente di Avellino abbia stima nei miei confronti. - ha affermato il centrale difensivo argentino in risposta ai messaggi dei tifosi biancoverdi - Sulla squadra, credo che l'Avellino sia in linea con quelli che erano gli obiettivi iniziali. Si ritrova davanti due squadre che sono superiori, che hanno un organico importantissimo per la Serie C e stanno andando fortissimo. L'Avellino deve cercare, innanzitutto, di mantenere il terzo posto cercando di avvicinarsi alle prime, anche se è molto difficile. La Ternana non smette di vincere, vince sempre".

Nel 2018/2019, in Serie D l'Avellino riuscì a cancellare un gap notevole dalla capolista Lanusei: "Non succede tutti gli anni una cosa simile. - ha spiegato Morero - All'Avellino occorre arrivare al top della condizione ai playoff. Ha un allenatore (Piero Braglia, ndr) che, volendo, è più bravo nei playoff che nei campionati. Lo dicono le sue promozioni e i tifosi possono stare tranquilli".