Catanzaro - Viterbese 0-0, Avellino terzo in solitaria Al "Ceravolo" pari a reti inviolate. I biancoverdi da soli alle spalle di Ternana e Bari

L'Avellino è terzo in solitaria. Catanzaro – Viterbese, valida per il recupero dalla diciottesima giornata del girone C di Serie C, si è conclusa sul risultato di 0-0. Contro i laziali, prossimi avversari di turno (domenica, stadio “Partenio-Lombardi”, ore 15), i calabresi non sono riusciti a sbloccare il risultato nei 37 minuti più recupero giocati al “Ceravolo”, in seguito alla sospensione e rinvio per nebbia resosi necessario lo scorso 10 gennaio. Gli uomini di Calabro si staccano, dunque, in classifica dove ora hanno un ritardo di 2 punti dai lupi, a quota 34, alle spalle di Ternana (49) e Bari (41).