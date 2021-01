Napoli - Avellino, test match tra le squadre Under 15 Giovanni D'Agostino: "Allestito staff di professionisti, lontani da certe dinamiche del passato"

È arrivato l’ok da parte della FIGC per il test match tra Napoli e Avellino Under 15. La gara è stata fissata per il prossimo 6 febbraio, con calcio d'inizio alle 15, presso il centro sportivo Kennedy di Napoli. “Nonostante i campionati siano fermi, non abbiamo mai interrotto le attività del settore giovanile, la nostra priorità è quella di far crescere i nostri ragazzi. Questa partita, che disputiamo ben volentieri, ci dà l’opportunità di confrontarci con uno dei migliori settori giovanili della Campania, in piena attività da decenni. Al momento, il test match, è l’unico modo per veder il calcio giocato dai più giovani, data l’interruzione dei campionati dopo poche giornate per l'emergenza sanitaria. Tutto questo darà la possibilità a noi, addetti ai lavori, di comprendere la qualità dei nostri tesserati, ma anche lo stato del lavoro svolto sinora. Il presidente ci ha dato carta bianca e ci ha fornito di tutti gli strumenti necessari per poter avviare da zero l’Avellino Youth. Abbiamo allestito uno staff di giovani professionisti titolati, lontani da certe dinamiche del passato. In questi mesi abbiamo sfruttato le strutture presenti sul territorio irpino per radicarci, per vivere ogni singola realtà che ci ospita.” ha commentato l'amministratore della IDC, Giovanni D'Agostino.