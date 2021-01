Catania, arriva in prestito un attaccante offerto all'Avellino Gli etnei hanno concluso un'operazione via Parma assicurandosi una seconda punta

La Juve Stabia ha reso noto di aver perfezionato un accordo con il Catania per la cessione in prestito, via Parma, di Francesco Golfo. L'attaccante, classe '94, era stato offerto all'Avellino in cambio di Emanuele Santaniello. I biancoverdi hanno valutato a lungo l'offerta, per le caratteristiche fisiche e tecniche di Golfo, differente dagli altri avanti in organico, ma alla fine l'hanno declinata preferendo trattenere l'ex Picerno.