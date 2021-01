Bari, incredibile k.o. a Teramo. Che chance per l'Avellino! Rigore sbagliato, due parati da Frattali, ma è stop: 2-1. Per i lupi ghiotta opportunità per il -4

Il Teramo regala all'Avellino la possibilità di portarsi a -4 dal Bari, dal secondo in classifica nel girone C di Serie C. Gli abruzzesi hanno, infatti, battuto in rimonta i pugliesi con il finale di 2-1 in uno dei cinque anticipi della giornata. Pugliesi avanti, al 24', con Antenucci. Nella ripresa accade l'imponderabile. Al 55', Lewandowski para un rigore a Marras, concesso per fallo di Soprano su Candellone.

A cavallo tra il 71' e il 75' succede di tutto. Fallo di mani di Ciofani, Arrigoni si fa ipnotizzare da Frattali, ma Semenzato lo arpiona, mentre tenta la ribattuta, consegnando ai padroni di casa un altro penalty e la superiorità numerica per effetto della sua espulsione per somma di ammonizioni. Dal dischetto si presenta Bombagi, l'ex portiere dei biancoverdi para ancora, ma il tap-in dello stesso Bombagi non gli lascia scampo.

Al 79' il raddoppio degli apruntini. Bombagi firma la doppietta personale, regala 3 punti d'oro ai biancorossi di Paci e apre un nuovo fronte di contestazioni nei confronti di Auteri, con i galletti ora a -10 dalla capolista Ternana (3-1 alla Paganese).

Domani, alle 15, al “Partenio-Lombardi”, Avellino - Viterbese. Segno del destino? Si vedrà. Intanto, c'è una chance da non fallire per i lupi.