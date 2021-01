Viterbese, quattro assenti e un ballottaggio. Rientra Tounkara La probabile formazione dei gialloblù, che sfideranno i lupi con un propositivo 4-3-3

“L'Avellino è una squadra forte, costruita per un campionato importante, guidata da un tecnico che è una garanzia, che stimo particolarmente e che ho avuto il piacere di conoscere. Sappiamo che servirà una partita perfetta, ci proveremo. Stiamo acquisendo la personalità per andare a giocare alla pari su tutti i campi, ma contro squadre come l'Avellino bisognerà sbagliare poco e attaccarli. Abbiamo le carte in regola per riuscirci e ho fiducia nei miei ragazzi, che lavorano bene durante la settimana. Per fare risultato dovremo essere molto solidi nella fase di non possesso, ma anche lucidi e coraggiosi nella fase di possesso palla.” Così il tecnico della Viterbese, Roberto Taurino, alla vigilia di Avellino - Viterbese, valida per la ventunesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, alle 15, allo stadio “Partenio-Lombardi”. Assenti Borsellini, De Falco, Falbo e Zanon. Rientra dalla squalifica Tounkara. Ballottaggio Simonelli - Murillo per un posto in attacco. Non convocato il neo-acquisto Adopo.

L'elenco dei 21 convocati.

1. Daga, 2. Bianchi, 3. Mbende, 4. Bensaja, 5. Markic, 6. Baschirotto, 7. Simonelli, 8. Bezziccheri, 9. Tounkara, 10. Palermo, 11. Murilo, 13. Ricci, 14. De Santis, 15. E. Menghi, 17. Sibilia, 18. Salandria, 19. Urso, 20. Rossi, 22. Maraolo, 27. M. Menghi, 31. Besea.

La probabile formazione.

Viterbese (4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbende, Markic, Urso; Salandria, Bensaja, Palermo; Bezziccheri, Tounkara, Simonelli. A disp.: Maraolo, Bianchi, De Santis, Ricci, E. Menghi, M. Menghi, Besea, Murilo, Rossi, Sibilia. All.: Taurino.