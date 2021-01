L'Avellino mostra i muscoli, 3-0 alla Viterbese e -4 dal Bari Tutto nella ripresa. L'ascesa in classifica continua con i gol di D'Angelo, Fella e Santaniello

Il volo di D’Angelo, che sovrasta Mbende e incorna all’incrocio uno dei soliti gran cross di Tito, forza e giri giusti, è la fotografia perfetta per immortalare il momento dell’Avellino. In ascesa, ora col fiato sul collo del Bari; col secondo posto, che adesso dista solo quattro lunghezze, nel mirino. Tre, il numero perfetto. Come le vittorie di fila dei biancoverdi. Come le partite consecutive con la porta inviolata. Un record stagionale a cui ha senza ombra contribuito l’innesto di Illanes. Quarta vittoria nelle ultime cinque gare. Numeri, non opinioni. Dati di fatto come quelli che Braglia, nel momento più duro, tra Covid, infortuni e squalifiche, provava a portare all’attenzione di tutti spiegando che i giudizi sarebbe stato opportuni quantomeno rimandarli a quando avrebbe potuto fare davvero il lavoro dell’allenatore. Una settimana intera a disposizione per preparare le partite, almeno undici calciatori da mettere in campo. Ergo, non è un caso che la continuità sia arrivata proprio nel momento in cui queste, basilari ma tutt’altro marginali condizioni, sono venute a crearsi. E così la Viterbese, squadra tosta, cattiva agonisticamente, mai propensa a sottrarsi, con i suoi interpreti, alla battaglia in campo, è caduta con il finale di 3-0. Primo tempo di calci più che di calcio, con la difficoltà a trovare sbocchi offensivi degni di nota e tanti momenti di naturale tensione a delimitare il perimetro di una gara maschia. Un destro al lato di un nulla di Murilo; un salvataggio sulla linea di Baschirotto, su botta di D’Angelo; una torre di Miceli, non corretta in rete per questioni di istanti dallo stesso D’Angelo, ed un colpo di testa di Markic, alzato sulla traversa da Forte, e poco più.

In avvio di ripresa, cinquanta secondi e terzo tempo da cestista del Sonny d’oro (sesto gol in campionato), prima del raddoppio di Fella. E a proposito di Fella. Non si può pretendere da un attaccante, letale nell’attaccare lo spazio, di essere pericoloso senza metterlo nelle condizioni di esserlo. Guarda caso, quando i leoni laziali hanno concesso il minimo spazio nelle proprie retrovie, mettendo la testa avanti alla ricerca del pareggio, è bastato un bel lancio di Ciancio per ricordare pure che l’ex Monopoli è un killer dell’area di rigore. Palla in buca d’angolo sul ribaltamento di fronte, et voilà. Il terzo indizio che rappresenta la prova dei progressi a trecentosessanta gradi dei lupi, per rimanere in tema di tre? Entrano Adamo e Santaniello, lo fanno col piglio giusto, con fame. Tutti titolari aveva affermato con forza, all’antivigilia, Braglia. Niente retorica anche in questo caso. Cross basso del primo, al posto giusto nel momento giusto il secondo, e poker personale dell’ex Picerno. Tris sotto la pioggia. Mercoledì, a Bisceglie, sarà turnover. Se questo è l’atteggiamento di chi avrà la chance di giocare da titolare, c’è da continuare a ben sperare. La conclusione? Il calcio non sarà una scienza esatta, ma nemmeno qualcosa di totalmente aleatorio. Vola l’Avellino. Altra prova di forza. E chissà se l’ultimo giorno di mercato non porti quel trequartista che farebbe compiere il definitivo salto di qualità, incrementando, finalmente, la capacità di sviluppare il gioco per vie verticali; ispirando gli avanti già di per sé in palla.

Il tabellino.

Avellino - Viterbese 3-0

Marcatori: st 1’ D'Angelo, 19' Fella, 37' Santaniello.

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Aloi (32' st De Francesco), Carriero (32' st Adamo), D'Angelo, Tito (32' st Baraye); Fella (27' st Santaniello), Maniero (22' st Bernardotto). A disp.: Pane, Rizzo, M. Silvestri, De Francesco, Dossena, Errico, Rocchi, Adamo, Baraye. All.: Braglia.

Viterbese (4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbende, Markic, Urso (43' st Bianchi); Salandria (43' st Besea), Bensaja, Palermo (29' st Bezziccheri); Simonelli, Rossi (25' st Tounkara), Murilo (43' st Sibilia). A disp.: Maraolo, Ricci, De Santis, E. Menghi, M. Menghi. All.: Taurino.

Arbitro: Bordin della sezione di Bassano del Grappa. Assistenti: Ceolin e Collavo della sezione di Treviso. Quarto ufficiale: Scatena della sezione di Avezzano.

Note: Ammoniti: Miceli, Carriero, Illanes, Rossi, Markic e D'Angelo per gioco falloso; Tito e Murilo per proteste. Angoli: 5-3. Recupero: pt 1’, st 5’. Gara a porte chiuse.